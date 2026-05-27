Фото: издательство "Пресса"
Происшествия

Ночной пожар уничтожил дом в Рязанской области, 85-летний мужчина в больнице

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ночь на 27 мая в посёлке Захарово произошёл крупный пожар, в результате которого полностью сгорели жилой дом и хозпостройка. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Возгорание случилось по адресу: улица Подгорная, поступило 26 мая в 21:25. На место происшествия были направлены четыре пожарных расчёта: два из местной пожарной части и два для подкрепления из Рязани. Борьба с огнём продолжалась всю ночь и была завершена только к 05:30 следующего дня.

В результате пожара огнем было уничтожено: жилой дом размером 6×8 метров, хозяйственная постройка размером 2×2 метра. Общая площадь возгорания составила 52 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность газового отопительного оборудования. Эту информацию сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности по Михайловскому и Захаровскому округам Виктор Золотов.

Хозяин дома, 85-летний мужчина, был госпитализирован в областную клиническую больницу (ОКБ).

Фото: издательство «Пресса»
Фото: издательство «Пресса»
Предыдущая статья
Павел Малков назвал ключевые направления работы комиссии Госсовета по экономике
Следующая статья
Павел Малков поручил усилить контроль за безопасностью аттракционов в летний период

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.

Темы

Общество

Фонтан на площади Победы в Рязани требует ремонта и не будет работать в этом году

Рязанцы, ожидавшие запуска фонтана на площади Победы с наступлением тёплой погоды, были разочарованы. Жители города обратились с вопросами, почему один из главных фонтанов в городе до сих пор не работает.
Общество

В Рязани изменили программу празднования Дня защиты детей

В связи с техническими причинами отменяется одно из мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защиты детей.
Медицина

Рязанские врачи две недели боролись за жизнь мужчины, найденного на улице с инсультом

Инцидент произошел на улице, куда мужчина вышел, списав утреннее недомогание на обычную усталость. Первые тревожные симптомы проявились, когда при спуске по лестнице.
Новости России

Артём Крапивин вместе с другом убил отца в Липецкой области из самодельного оружия

В Липецкой области суд Лебядянского района принял решение об аресте сына Алексея Крапивина, тело которого было обнаружено в лесу с огнестрельным ранением.
Новости России

Контейнер со взрывчаткой обнаружили в Севастополе после ночной атаки ВСУ

В ночь на 27 мая Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которой был обнаружен контейнер со взрывчаткой. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что этот предмет был сброшен с беспилотника.
Власть и политика

Павел Малков поручил усилить контроль за безопасностью аттракционов в летний период

В ходе заседания регионального правительства 27 мая губернатор Рязанской области Павел Малков поднял вопрос о безопасности работы аттракционов в летний период. Он подчеркнул важность проверки развлекательных комплексов, особенно с началом летних каникул.
Власть и политика

Павел Малков назвал ключевые направления работы комиссии Госсовета по экономике

Комиссия занимается вопросами повышения производительности труда и эффективности предприятий, а также проводит работу над налоговой реформой и совершенствованием нормативно-правовой базы.
Медицина

В Рязани спасли 17-летнего подростка, попавшего под товарный поезд

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой спасли 17-летнего Кирилла, который получил тяжелейшие травмы в результате несчастного случая. 10 апреля юноша попал под товарный поезд и был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье