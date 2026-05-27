Ночной пожар уничтожил дом в Рязанской области, 85-летний мужчина в больнице

В ночь на 27 мая в посёлке Захарово произошёл крупный пожар, в результате которого полностью сгорели жилой дом и хозпостройка. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Возгорание случилось по адресу: улица Подгорная, поступило 26 мая в 21:25. На место происшествия были направлены четыре пожарных расчёта: два из местной пожарной части и два для подкрепления из Рязани. Борьба с огнём продолжалась всю ночь и была завершена только к 05:30 следующего дня.

В результате пожара огнем было уничтожено: жилой дом размером 6×8 метров, хозяйственная постройка размером 2×2 метра. Общая площадь возгорания составила 52 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность газового отопительного оборудования. Эту информацию сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности по Михайловскому и Захаровскому округам Виктор Золотов.

Хозяин дома, 85-летний мужчина, был госпитализирован в областную клиническую больницу (ОКБ).