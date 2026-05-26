В Рыбновском округе на сутки отключат газ

В связи с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе в Рыбновском округе будет временно прекращена подача газа. Об этом сообщается в группе «Газовые компании Рязанской области» ВКонтакте.

Работы запланированы на период со 2 по 3 июня 2026 года. Отключение произойдет в 09:00 2 июня и продлится до 17:00 3 июня.

Ограничение коснётся жителей следующих сёл и деревень:

деревня Войнюково;

деревня Ларино;

деревня Мантурово;

село Горяйново.

Данные мероприятия являются плановыми и проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Это необходимо для обеспечения бесперебойной и безопасной подачи газа потребителям в зимний период.