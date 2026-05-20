Татьяна Панфилова взяла на контроль установку табло на остановке в Рязани

Глава Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова взяла на личный контроль решение вопроса, касающегося установки нового табло на остановке транспорта в посёлке Ворошиловка. Горожане попросили восстановить электронное табло с расписанием общественного транспорта на одной из остановок.

Как рассказала Татьяна Панфилова в своих социальных сетях, во время ремонта и замены остановочного комплекса старое табло было демонтировано. Жители отмечают, что им было удобно следить за временем прибытия автобусов и планировать свои поездки.