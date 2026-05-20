В лесах Рязанской области объявлен 4-й класс пожарной опасности

МЧС России по Рязанской области объявило о повышении пожарной опасности в лесах региона. В ближайшие дни в нескольких районах ожидается 4-й (высокий) класс пожарной опасности.
Жителям и гостям региона следует быть особенно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности:
- 20 мая — высокая пожарная опасность прогнозируется в лесах Сараевского округа.
- 21 мая — 4-й класс опасности объявлен в лесах Шиловского, Ряжского, Скопинского, Старожиловского и Касимовского округов.
- 22 мая — предупреждение действует для лесов Клепиковского округа.