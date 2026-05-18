Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Мужчины за 40 все чаще обращаются к эзотерикам для решения личных и деловых проблем

Анастасия Мериакри
В последнее время в новостных каналах активно обсуждается новый тренд: мужчины старше 40 лет всё чаще обращаются к магам и эзотерикам. Их интересуют не только любовные привороты, но и гадания на личную жизнь и работу. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько это соответствует действительности.

Традиционно считается, что основными клиентами магов являются женщины, которые ищут ответы на вопросы о любви и будущем. Однако, как показывает практика, это мнение устарело.

— Да, вопреки распространенному мнению, мужчины достаточно часто обращаются за эзотерическим и практиками, — рассказывает ясновидящая, ворожея, эксперт любовной и семейной магии Эльвира Тимофеева. — И так на самом деле было всегда. Никому не чуждо захотеть узнать уготованную ему судьбу. Различаются только пожелания клиентов.

По словам ясновидящей, девушки чаще обращаются за помощью в любовных делах. Они просят, например, узнать мысли привлекательного юноши или выяснить, кто их суженый. В то же время, более сложные практики, такие как привороты, обычно выбирают мужчины.

— Не все эзотерики делают привороты, — объясняет Эльвира. — Это опасно для человека, по отношению к которому практика направлена. Приворот, особенно сильный, убивает его волю.

Кроме того, семейные пары также обращаются к магам, но с разными запросами: женщины чаще хотят сохранить брак и улучшить финансовое положение, в то время как мужчины ищут комфорт в общении и улучшение интимных отношений.

—  Однако даже чаще, чем по любовным делам, мужчины обращаются за помощью в бизнесе или в работе, — подчеркивает Эльвира. — Есть даже отдельная услуга «приворожения» денег или успеха, которая пользуется большой популярностью у представителей сильного пола.

Надежда Синюгина, психолог и гештальт-терапевт, объясняет это явление с точки зрения психологии:

— Магическое мышление — это желание и готовность человека верить в то, что его мысли или определенные символические действия влияют на события окружающей действительности. К такому образу мышления особенно склонны люди, отказывающиеся принимать на себя ответственность за собственную жизнь, а также люди с высоким уровнем тревоги. Человек боится взять свою судьбу в свои руки, потому обращается к эзотерикам в надежде на благоприятный исход.

Среди самых популярных эзотерических практик выделяются астрология и нумерология, которые помогают людям понять себя и свою судьбу. Гадания на картах Таро также остаются в тренде, особенно когда речь идёт о вопросах личной жизни.

Таким образом, интерес мужчин к магии и эзотерике — это не просто тренд, а отражение их стремления к пониманию себя и своей судьбы.

