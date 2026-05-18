Мужчины за 40 все чаще обращаются к эзотерикам для решения личных и деловых проблем

В последнее время в новостных каналах активно обсуждается новый тренд: мужчины старше 40 лет всё чаще обращаются к магам и эзотерикам. Их интересуют не только любовные привороты, но и гадания на личную жизнь и работу. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько это соответствует действительности.
Традиционно считается, что основными клиентами магов являются женщины, которые ищут ответы на вопросы о любви и будущем. Однако, как показывает практика, это мнение устарело.
По словам ясновидящей, девушки чаще обращаются за помощью в любовных делах. Они просят, например, узнать мысли привлекательного юноши или выяснить, кто их суженый. В то же время, более сложные практики, такие как привороты, обычно выбирают мужчины.
Кроме того, семейные пары также обращаются к магам, но с разными запросами: женщины чаще хотят сохранить брак и улучшить финансовое положение, в то время как мужчины ищут комфорт в общении и улучшение интимных отношений.
Надежда Синюгина, психолог и гештальт-терапевт, объясняет это явление с точки зрения психологии:
Среди самых популярных эзотерических практик выделяются астрология и нумерология, которые помогают людям понять себя и свою судьбу. Гадания на картах Таро также остаются в тренде, особенно когда речь идёт о вопросах личной жизни.
Таким образом, интерес мужчин к магии и эзотерике — это не просто тренд, а отражение их стремления к пониманию себя и своей судьбы.