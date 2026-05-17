Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».

По данным Минобороны РФ, за ночь над регионами страны перехватили 556 беспилотников. Под удар попали территории от Белгородской области до Псковской, а также Краснодарский край и Тверская область. Над Москвой и Подмосковьем сбили более 120 аппаратов.

Военкор отметил, что в одной волне в воздух поднималось до 300 дронов. По его мнению, речь идёт о массированном и заранее подготовленном ударе, задача которого — проверить работу системы ПВО и спровоцировать закрытие столичных аэропортов.

«Это уже плотный, отрепетированный удар по логике: вскрыть ПВО, заставить закрыть небо над четырьмя аэропортами — Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево — и хоть чем-то дотянуться до того, что Мадьяр называет «новыми направлениями и темпами»», — пишет Коц.

Фото: max.ru/vorobiev

Среди целей атаки Коц перечислил Московский нефтеперерабатывающий завод, технопарк «Элма», МКБ «Радуга» в Дубне и нефтеналивную станцию в Подмосковье. На территории Шереметьево после падения обломков произошёл пожар.

Отдельно военкор остановился на последствиях для мирных жителей. В Химках, в микрорайоне Старбеево, после удара разрушился частный дом — погибла женщина, ещё одного человека доставали из-под завалов. В Мытищах, в деревне Погорелки, погибли двое строителей. В Красногорске беспилотник попал в многоэтажный дом в Путилкове.

Поликлиника в Лобне, фото из канала Анны Кротовой

В Истре повреждения получили жилой дом в Дедовске и шесть частных домов в Агрогородке. Пострадали четыре человека. В Наро-Фоминском округе после атаки загорелся частный дом.

Коц заявил, что военный эффект налёта заключался в «разведке боем» и поиске слабых мест в системе ПВО столичного региона. Информационный эффект рассчитан на украинскую аудиторию и западных союзников Киева.

Военкор призвал жителей не публиковать в интернете видео работы ПВО, траектории полёта беспилотников и места их падения. Такие кадры могут использоваться для планирования новых атак.

В завершение Коц заявил, что удары по жилым кварталам в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске нельзя считать случайностью. По его мнению, именно гражданские объекты и жители Подмосковья стали главной целью этой атаки.