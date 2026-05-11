Онколог Пурцхванидзе рассказала о коварстве рака у футболиста Алдонина

Рак желудка, с которым столкнулся бывший футболист Евгений Алдонин, считается одним из самых коварных заболеваний, заявила в беседе с «АиФ» врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

О болезни спортсмена стало известно в конце ноября прошлого года. Сейчас 46-летний пациент проходит лечение в Германии, перенес несколько операций, впереди у него длительный курс терапии.

«Это очень агрессивная форма рака. Коварство заболевания в том, что оно практически не распознается на начальном этапе. Небольшой дискомфорт в области желудка легко принять за хронический гастрит», — объяснила Пурцхванидзе.

В первую очередь в группе риска мужчины после 35 лет. Часто рак этого типа возникает из-за длительного хронического воспаления тканей желудка, полипов, гастрита и хеликобактериоза.

Среди других факторов риска специалист выделила наследственность, изматывающие физические и эмоциональные нагрузки, а также неправильный рацион. Речь идет о злоупотреблении жирной пищей и недостатке в нем овощей и фруктов.

Она добавила, что рак желудка не так страшен, если вовремя выявить его. Часто пациентам назначают операцию, которая помогает победить недуг.