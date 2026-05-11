Семья военного не может добиться выплат в Волгограде из-за его странной смерти

В Волгограде родственники бойца Александра Плеханова, погибшего в зоне СВО, не могут добиться многомиллионных выплат из-за его странной смерти, пишет V1.RU .

Мужчина в июле 2024 года подписал контракт и отправился на фронт штурмовиком. Однако спустя год он погиб. Бывшая жена погибшего оформила пенсию для дочери по потере кормильца — 17 тысяч рублей в месяц. С другими выплатами начались проблемы.

«Дочери бойца сообщили, что ее папа умер не во время боевого задания, а из-за отравления», — говорится в публикации.

Со слов экс-супруги умершего, семья до сих пор не знает, как это произошло, а официального отказа в выплатах она так и не получила. В заключении было указано, что в мочи мужчины нашли метадон.

«Когда гроб сюда приехал, нам в военкомате приказали его не вскрывать. Мама послушала и не вскрывала, хотя надо было. А где гарантия, что он это сам сделал? Может, ему что-то ввели?», — допустила женщина.

Журналисты сделали запрос в военную прокуратуру Южного военного округа с просьбой ответить, была ли проверка этой ситуации и сообщили ли о ее результатах семье бойца.