Утром 4 мая в селе Ленское Свердловской области погибли пять человек: 35-летняя Светлана и четверо ее детей. Выжила только 14-летняя Анна — она была на лечении в Екатеринбурге. Трагедия случилась через три недели после смерти отца семейства в автокатастрофе.

Что случилось в доме утром 4 мая

Пожарные приехали по вызову коллеги погибшей, пишет «КП-Екатеринбург». Светлана К. работала в местной школе техническим специалистом. В тот день она не вышла на работу. Дети тоже не пришли на занятия. Никто не брал трубку. Директор отправил проверить, все ли в порядке.

Продолжение после рекламы

Сотрудник школы почувствовал гарь еще на подходе к дому. Войти внутрь он не смог. Вызвал службу спасения. Пожарные обнаружили в доме пятерых погибших: Светлану, 16-летнюю Анжелику, 11-летнего Ярослава, 9-летнюю Алину и 8-летнего Николая. Все задохнулись едким дымом.

«При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела 5 человек: 35-летней женщины и четверых ее детей – двух мальчиков и двух девочек в возрасте 16, 11, 9 и 8 лет (2009 г.р., 2014 г.р., 2016 г.р. и 2018 г.р.). Предварительно, возгорание произошло на площади 7 кв.м. в частном доме», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

14-летняя Анна находилась на лечении в Екатеринбурге с октября прошлого года. Выписать ее планировали только к концу лета. Девочка осталась единственной в семье. Теперь она сирота.

Местные жители рассказали, что очень боятся за ее состояние. Три недели назад в автокатастрофе погиб отец детей. Анна тяжело переживала смерть папы. А теперь узнала, что потеряла маму, братьев и сестер.

Как могла начаться трагедия

По данным ГУ МВД по Свердловской области, одна из версий — неосторожное курение на диване. Огонь мог вспыхнуть ночью, когда все спали. Дым распространился быстро.

Следственное управление СК по региону возбудило два уголовных дела. Первое — по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Второе — по статье о халатности. Прокуратура проводит дополнительную проверку обстоятельств пожара.