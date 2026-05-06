Рязанский Минобр прокомментировал информацию о запрете в школах иностранной музыки

Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Об этом сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.

Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности, говорится в сообщении.

Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ, подчёркивают чиновники.

Решение принимается коллегиально — с участием педагогов, администрации школы и родителей.