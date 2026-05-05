Частицу Вечного огня доставят в Рязанскую область из Москвы

5 мая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве стартовала Международная акция «Огонь памяти», приуроченная к 81-й годовщине Победы. В этом году проект Народного фронта проводится в десятый раз и объединяет 71 регион России, включая Рязанскую область, а также 14 зарубежных стран.

В рамках акции лампады с частицами Вечного огня будут доставлены в Рязанскую область. Их торжественно передадут ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

Акция «Огонь памяти» — это символ консолидации общества и сохранения исторической правды для будущих поколений.