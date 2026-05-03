Как защитить рассаду от заморозков: советы агронома для майских посадок

Тепло сменяется холодом, солнце — снегопадами, а майские праздники обещают +20 °C. Как резкая смена погоды влияет на огороды и что нужно сделать на грядках прямо сейчас? «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

Апрель в Центральной России выдался непостоянным: то тепло, то холод, то солнце, то метель. Многие дачники тревожатся: не погубят ли такие скачки будущий урожай?

Октябрина Ганичкина успокаивает: сложившиеся погодные условия вполне можно назвать нормальными для средней полосы России. Уже в ближайшие дни придёт тепло, и заморозков не ожидается. Но даже если температура воздуха опустится до минус 2 градусов, земля всё равно будет оставаться сырой.

«Идет испарение, поэтому ничего не замерзнет. К тому же на грядках пока еще нечему замерзать: еще не пришло время посадки и цветения, — отметила эксперт», — отмечает эксперт.

Что можно высаживать с 1 мая: чек-лист от агронома

Начиная с первомайских праздников, в теплице уже можно высаживать рассаду теплолюбивых культур:

Огурцы

Помидоры

Арбузы

Перцы

Баклажаны и другие паслёновые

В первой декаде мая наступает время для посева в открытый грунт:

Морковь

Петрушка

Редис

Салат

Укроп

Свёкла

А ещё — самое время посадить однолетние цветы, которые украсят участок и отпугнут вредителей: лаватера, календула, бархатцы.

Как защитить рассаду от капризов погоды

Даже если синоптики обещают тепло, весна в средней полосе — дама с характером. Октябрина Ганичкина рекомендует три простых, но эффективных приёма:

1. Укрывайте грядки правильно:

«Все посадки нужно укрыть нетканым белым материалом. Грядки или лунки под посадку рассады нужно пролить водой температуры 45–50 градусов. Рядом с грядкой или теплицей нужно держать укрывной материал, чтобы в случае заморозков поставить две–три дуги и накрыть грядки».

2. Проливайте тёплой водой

Агроном подчеркнула, что при угрозе заморозков необходимо заранее пролить грядки в теплицах тёплой водой (температура около 35–40 градусов). Это защитит растения, находящиеся в увлажнённой почве, от воздействия низких температур.