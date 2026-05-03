Как защитить рассаду от заморозков: советы агронома для майских посадок

Тепло сменяется холодом, солнце — снегопадами, а майские праздники обещают +20 °C. Как резкая смена погоды влияет на огороды и что нужно сделать на грядках прямо сейчас? «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.
Апрель в Центральной России выдался непостоянным: то тепло, то холод, то солнце, то метель. Многие дачники тревожатся: не погубят ли такие скачки будущий урожай?
Октябрина Ганичкина успокаивает: сложившиеся погодные условия вполне можно назвать нормальными для средней полосы России. Уже в ближайшие дни придёт тепло, и заморозков не ожидается. Но даже если температура воздуха опустится до минус 2 градусов, земля всё равно будет оставаться сырой.
Что можно высаживать с 1 мая: чек-лист от агронома
Начиная с первомайских праздников, в теплице уже можно высаживать рассаду теплолюбивых культур:
- Огурцы
- Помидоры
- Арбузы
- Перцы
- Баклажаны и другие паслёновые
В первой декаде мая наступает время для посева в открытый грунт:
- Морковь
- Петрушка
- Редис
- Салат
- Укроп
- Свёкла
А ещё — самое время посадить однолетние цветы, которые украсят участок и отпугнут вредителей: лаватера, календула, бархатцы.
Как защитить рассаду от капризов погоды
Даже если синоптики обещают тепло, весна в средней полосе — дама с характером. Октябрина Ганичкина рекомендует три простых, но эффективных приёма:
1. Укрывайте грядки правильно:
2. Проливайте тёплой водой
Агроном подчеркнула, что при угрозе заморозков необходимо заранее пролить грядки в теплицах тёплой водой (температура около 35–40 градусов). Это защитит растения, находящиеся в увлажнённой почве, от воздействия низких температур.