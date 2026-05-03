Рязанская область в числе антилидеров по смертности в ДТП

Рязанская область оказалась в числе регионов России, где в первом квартале 2026 года зафиксирована одна из самых высоких смертностей в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом свидетельствуют свежие статистические данные МВД РФ, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Какова ситуация по стране?
За первые три месяца 2026 года в России в результате ДТП погибли 2264 человека. Это соответствует показателю 1,55 погибших на 100 тысяч населения.
Однако в ряде регионов ситуация значительно хуже:
- В Туве — 4,72 погибших на 100 тысяч (более чем втрое выше среднего).
- В Карачаево-Черкесии — 3,62.
- В Еврейской автономной области — 3,46.
- В Кабардино-Балкарии — 2,97.
Где ещё опасно на дорогах?
В этот тревожный список также вошли: Приморский край, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Рязанская область.
Где ситуация лучше всего?
Меньше всего погибших в ДТП за тот же период зарегистрировано:
- На Чукотке — ни одного случая.
- В Москве — 0,27 на 100 тысяч (почти в 5 раз ниже среднего).
- В Санкт-Петербурге — 0,37.
Также низкие показатели отмечены в Калмыкии, Республике Алтай, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе.