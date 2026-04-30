Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.

Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2027 год. Документ размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Правительство традиционно переносит выходные, которые совпадают с нерабочими праздниками, чтобы граждане могли отдыхать дольше и продуктивнее.

Министр труда Антон Котяков объяснил логику: благодаря переносам в 2027-м появится пять трёхдневных уикендов. Они выпадут на февраль, март, два раза на май и июнь. Ещё один бонус — четырёхдневные выходные с 4 по 7 ноября. А новогодние каникулы растянутся сразу на 11 дней.

По Трудовому кодексу выходной, совпавший с нерабочим праздником, автоматически переносится на ближайший рабочий день после него. Исключение — новогодние праздники: их можно сдвигать на любые удобные даты в течение года.

В 2027-м предлагается три переноса. Субботу 2 января перенесут на пятницу 5 ноября. Воскресенье 3 января сдвинется на пятницу 31 декабря. А субботу 20 февраля переместят на понедельник 22 февраля, чтобы создать длинные выходные в День защитника Отечества.

Изображение: Минтруд РФ

Вот полный список периодов отдыха с учётом переносов:

С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года — новогодние каникулы, 11 дней подряд.

С 21 по 23 февраля — трёхдневный уикенд на День защитника Отечества.

С 6 по 8 марта — длинные выходные на Международный женский день.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — два трёхдневных уикенда вокруг Праздника Весны и Труда и Дня Победы.

С 12 по 14 июня — отдых на День России.

С 4 по 7 ноября — четырёхдневные выходные на День народного единства.

31 декабря 2027 года — дополнительный выходной перед Новым годом.

Трудовой кодекс закрепляет за россиянами 12 нерабочих праздничных дней. Среди них семь январских дней новогодних каникул, Рождество Христово 7 января, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства. Благодаря переносам эти даты превращаются в продолжительные периоды отдыха, что позволяет гражданам планировать поездки и личные дела заранее.