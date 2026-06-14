Культура и события

Рязанцы высказались про концерт Газманова в День России 

Алексей Самохин
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Жители Рязани в соцсетях поблагодарили организаторов концерта Олега Газманова в День России. Вот несколько комментариев со страницы городской администрации ВКонтакте (орфография и пунктуация сохранены). 

«И те кто говорил что будет мало народу , никто на него не пойдёт , что в нем пороху уже нет и тп , народу было просто море от самого цирка до самого моста , и вокруг цирка стояла толпа , зёрнышку не было где упасть как говорится . И пел , и танцевал и сальтухи делал , зажёг Рязанскую публику на все 100 !!!!»

«Большое спасибо организаторам праздника за приглашение Газманова!!👍😍😍Отличный подарок жителям города!»

«Было очень классно 👍спасибо организаторам. »

«Было очень классно! Газманов выступил на все 100%!!! И народу было море!!!»

«И вокруг цирка и даже на самом мосту , народу было страсть , по количеству людей собрали рекорд !!!!».

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