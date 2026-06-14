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«Других президентов не будет»: пророчество Жириновского о судьбе целой страны всколыхнуло Сеть

Валерия Мединская
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Владимир Жириновский при жизни много говорил о судьбе России. Но не только. Большое внимание политик уделял и соседним странам. Про них он оставил целый ряд политических пророчеств, часть из которых уже сбылась. Особенно взволновало тех, кто слышал архивные выступления Владимира Вольфовича, его слова о судьбе Украины. Он был уверен: Зеленский окажется последним руководителем этой страны.

«Других президентов не будет», — говорил политик.

Украина устремилась к гибели

Жириновский при жизни много раз повторял, что именно Владимир Зеленский приведёт страну к гибели. Украина при бывшем комике либо развалится полностью, либо потеряет слишком много территорий. Настолько много, что оставаться полноценным государством уже не сможет.

Об этом политик говорил во многих своих выступлениях. В 2021 году он заявлял прямо.

«Владимир Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины».

Последующие события показывают: в этом пророчестве Владимира Вольфовича было много правды. Вслед за Крымом в состав России захотели вернуться и другие регионы Украины.

Бегство комика и «главный дежурный по барахолке»

В одном из архивных выступлений Жириновский предрёк Зеленскому бесславный финал и вынужденную эмиграцию. Он образно сравнил будущий побег украинского лидера с панической эвакуацией американцев и их сторонников из Афганистана. Та картина разворачивалась на глазах всего мира в 2021 году.

При этом бывшего комика Жириновский называл не иначе как «главным дежурным по украинской барахолке». По версии ныне покойного политика, Зеленский буквально распродаст Украину. А потом будет спешно убегать из страны. Но есть и более мрачный сценарий.

«Сорвётся и упадёт на киевскую землю», — предрекал Жириновский.

Почему Зеленского ждёт такая судьба

Столь печальная участь уготована главарю киевского режима, объяснял Владимир Вольфович, по одной простой причине. Он не является самостоятельной политической фигурой. Он полностью зависит от Запада.

По мнению политика, как только США и их союзники решат свои геополитические задачи, ситуация изменится. Или признают проект с участием киевского режима нерентабельным. В тот же момент нынешнее руководство Украины будет моментально «списано со счетов».

Ни благодарности, ни спасения, только забвение и бегство. Такой финал для Зеленского и всей Украины предрекал Владимир Жириновский. Многие из его пророчеств уже сбываются на глазах. Сбудутся ли эти? Время покажет. Но архивные записи политика сегодня звучат всё убедительнее.

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