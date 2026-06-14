Власти Украины намерены увеличить число иностранцев в составе боевых подразделений. Об этом ранее заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отметив, что иностранными гражданами планируют укомплектовать от 30% до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев.

По словам чиновника, такая мера позволит усилить подразделения и сократить потери среди украинских военнослужащих.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru заявил, что речь идет о попытке легализовать присутствие иностранных наемников на территории Украины.

«Федоров пытается воспользоваться правовой уловкой, чтобы легализовать иностранных наемников на Украине. На деле же эти военнослужащие НАТО будут находиться в стране под юридическим прикрытием. Это медленная, ползучая оккупация Украины со стороны НАТО», — считает эксперт.

По его мнению, Киев ищет способы оформить пребывание иностранных военных таким образом, чтобы снизить политические и юридические риски.

Иванников также связал планы по расширению присутствия иностранцев в украинских силовых структурах с внутренней ситуацией в стране. Он утверждает, что руководство Украины опасается роста недовольства среди населения.

«Иностранцы будут не только воевать на передовой, но и защищать органы власти киевского режима. Зеленский боится украинцев, его охрана усилена в разы за счет иностранных спецслужб и наемников», — заявил специалист.

Эксперт добавил, что украинские власти рассматривают иностранных военных как дополнительный инструмент обеспечения собственной безопасности в случае возможных массовых протестов.