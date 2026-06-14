Власти Украины намерены увеличить число иностранцев в составе боевых подразделений. Об этом ранее заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отметив, что иностранными гражданами планируют укомплектовать от 30% до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев.
По словам чиновника, такая мера позволит усилить подразделения и сократить потери среди украинских военнослужащих.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru заявил, что речь идет о попытке легализовать присутствие иностранных наемников на территории Украины.
По его мнению, Киев ищет способы оформить пребывание иностранных военных таким образом, чтобы снизить политические и юридические риски.
Иванников также связал планы по расширению присутствия иностранцев в украинских силовых структурах с внутренней ситуацией в стране. Он утверждает, что руководство Украины опасается роста недовольства среди населения.
Эксперт добавил, что украинские власти рассматривают иностранных военных как дополнительный инструмент обеспечения собственной безопасности в случае возможных массовых протестов.