Изображение от freepik
Политика

Эксперт объяснил, к какому ужасному для власти событию готовят иностранных боевиков на Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Власти Украины намерены увеличить число иностранцев в составе боевых подразделений. Об этом ранее заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отметив, что иностранными гражданами планируют укомплектовать от 30% до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев.

По словам чиновника, такая мера позволит усилить подразделения и сократить потери среди украинских военнослужащих.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru заявил, что речь идет о попытке легализовать присутствие иностранных наемников на территории Украины.

«Федоров пытается воспользоваться правовой уловкой, чтобы легализовать иностранных наемников на Украине. На деле же эти военнослужащие НАТО будут находиться в стране под юридическим прикрытием. Это медленная, ползучая оккупация Украины со стороны НАТО», — считает эксперт.

По его мнению, Киев ищет способы оформить пребывание иностранных военных таким образом, чтобы снизить политические и юридические риски.

Иванников также связал планы по расширению присутствия иностранцев в украинских силовых структурах с внутренней ситуацией в стране. Он утверждает, что руководство Украины опасается роста недовольства среди населения.

«Иностранцы будут не только воевать на передовой, но и защищать органы власти киевского режима. Зеленский боится украинцев, его охрана усилена в разы за счет иностранных спецслужб и наемников», — заявил специалист.

Эксперт добавил, что украинские власти рассматривают иностранных военных как дополнительный инструмент обеспечения собственной безопасности в случае возможных массовых протестов.

Предыдущая статья
«Других президентов не будет»: пророчество Жириновского о судьбе целой страны всколыхнуло Сеть

Популярные материалы

Интересное

«Живой Нострадамус» предрёк войну нового типа: под угрозой — несколько стран

Геополитическую шахматную доску 2026 года всколыхнёт страшное событие. Иран — немедленная цель, Россия — фактор перемирия.
Культура и события

Олег Газманов на концерте в Рязани исполнил свой фирменный танец

Газманов пел в течение часа, исполнив за это время часть своих знаменитых хитов. Рязанцы услышали Есаула, Морячку, песню про Россию и другие популярные композиции. 
Все события Рязани и области

Опубликованы новые видео с концерта Газманова в Рязани

Во время выступления Газманов исполнил и свой знаменитый зажигательный танец, ставший одной из самых ярких частей концертной программы.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости Касимова

Касимовская форелевая ферма готовится к выпуску деликатесов горячего и холодного копчения

На сегодняшний день на ферме уже действуют четыре производственные линии, оснащенные современными биофильтрами. Готовится к запуску второе помещение под цех переработки рыбы до товарного веса.
Темы
Культура и события

Рязанцы высказались про концерт Газманова в День России 

Жители Рязани в соцсетях поблагодарили организаторов концерта Олега Газманова в День России.
Новости России

Один человек погиб, восемь пострадали при атаке БПЛА по дому в Орле

Губернатор также показал последствия прилёта украинского дрона, отметив, что удар был нанесён целенаправленно по жилому дому, а сам беспилотник был начинён поражающими элементами.
Общество

Священник рассказал о случаях помощи по молитвам к Иоанну Кронштадтскому

14 июня Русская православная церковь отмечает день памяти Иоанна Кронштадтского. В Иоанновский монастырь в Санкт-Петербурге приходят тысячи паломников. Священник рассказал о помощи, которую верующие связывают с молитвами святому.
Погода

Ученый рассказал, почему во время грозы нужно выключать телефоны и компьютеры

По словам ученого, шаровая молния представляет собой заряженный плазменный объект. Именно поэтому во время грозы необходимо отключать электроприборы, а также держаться подальше от проводов, розеток и включенных ламп.
Политика

Подпольщик Лебедев: фронт движется, политика тормозит

Пока политики обсуждают возможные переговоры, новые санкции и очередные пакеты западной помощи Киеву, ситуация на линии боевого соприкосновения развивается по собственной логике.
Новости России

Массовую атаку БПЛА отбили в Ярославской области

Большинство БПЛА удалось уничтожить, но зафиксированы попадания по промышленным объектам, где хранятся нефтепродукты.
Происшествия

Рязанский пенсионер порезал гостя, который слишком настойчиво просил в долг 

По версии следствия, инцидент произошёл в июле 2026 года дома у 64-летнего мужчины. В гости к нему пришёл знакомый и начал настойчиво просить деньги взаймы. Хозяин отказал, после чего ссора переросла в конфликт.
Общество

Рязанке выплатят 1,5 млн рублей за гибель сына, промышленного альпиниста

Прокурор потребовал через суд установить факт трудовых отношений, взыскать заработную плату за отработанный период и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объёме.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье