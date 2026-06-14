В понедельник, 15 июня, синоптики пообещали погодные «качели». День начнётся с прохлады и тумана, а к середине дня воздух прогреется до тропических значений. Прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

День будет облачный с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и в утренние часы возможны густые туманы — водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.

Прогнозируется ветер западного направления, его порывы будут достигать 5–10 м/с. При грозах и вовсе возможен ураганный ветер с порывами до 12–17 м/с. При такой скорости ветер способен ломать ветки и срывать лёгкие конструкции, поэтому стоит находиться на улице с осторожностью.

Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов. Прохладную ночь сменит тёплый день с температурой от +22 до +27 градусов.

Несколько дней в Рязанской области стояла жаркая погода с температурными значениями около 30 градусов. Однако жара покинула регион.

Почему в Рязанской области резко похолодало

По данным учёных Рязанского государственного университета, похолодание в регионе вызвали барические ложбины из Европы и Северного Казахстана — они заблокировали путь горячему воздуху. Антициклон, принёсший рязанцам жару, начал слабеть и уходить на восток, а с запада начал поступать холодный воздух. Значительно выросла вероятность гроз и ливней. Основная зона непогоды «закрепится» западнее Рязанской области, но регион она всё же затронет. Наиболее сильные осадки ожидаются 16–17 июня.

За сутки может выпадать до 45 мм дождя — это почти 70% месячной нормы. Дневная температура опустится до +15 градусов, ночью будет около +12.

Когда в Рязанской области снова вернётся жара

После 18 июня начнётся постепенное потепление. Днём воздух прогреется до +20 градусов, облака начнут рассеиваться. К выходным потепление усилится. Осадки почти исчезнут.

К 21 июня температура может подняться до стабильных +26 градусов.