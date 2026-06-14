То, что многие ошибочно принимают за «большой красивый укроп» на лугах, обочинах и дачных участках, на самом деле является одним из самых опасных растений средней полосы. Минздрав Рязанской области предупреждает: борщевик Сосновского уже начал активное цветение, и встречи с ним может закончиться сильными ожогами, обмороком и даже госпитализацией.

Заместитель главного врача Рязанской межрайонной больницы Игорь Пыченков предупреждает: сок борщевика — не просто раздражитель, это опасное вещество, которое делает кожу в десятки раз чувствительнее к ультрафиолету.

— При контакте с соком и последующем воздействии солнечных лучей на коже возникают зуд, покраснение, болезненные волдыри и ожоги различной степени тяжести, — пояснил врач.

Страдает от борщевика не только кожа. Если человек случайно вдохнул эфирные масла растения (например, при скашивании зарослей), могут возникнуть слабость, головокружение, тошнота. В некоторых случаях человек и вовсе может потерять сознание.

Многие рязанцы, столкнувшись с борщевиком, начинают мазать пораженное место кремами и заклеивать пластырем. Делать этого не стоит. Рекомендации, как прийти в себя после контакта с борщевиком, обнародовал Минздрав:

тщательно промыть участок водой с мылом;

исключить солнечные ванны и закрыть кожу плотной тканью

принять антигистаминное препараты, то есть препараты от аллергии. Это снимет отёк и зуд.

Дальнейшее лечение, как отмечает Игорь Пыченков, зависит от степени поражения и назначается врачом.

Медик даёт единственный надёжный совет, защищающий от борщевика: не прикасаться к нему. Если вы решили удалить борщевик на участке, надевайте плотную одежду с длинными рукавами, перчатки, очки. Стоит проводить окашивание в пасмурную погоду, а затем застирать одежду.