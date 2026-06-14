Один человек погиб, восемь пострадали при атаке БПЛА по дому в Орле

В ночь на воскресенье, 14 июня, ВСУ атаковали беспилотниками Орёл. При попадании БПЛА по жилому дому в городе один человек погиб, восемь пострадали. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Губернатор также показал последствия прилёта украинского дрона, отметив, что удар был нанесён целенаправленно по жилому дому, а сам беспилотник был начинён поражающими элементами. Атаку Клычков сравнил с ударом по общежитию в Старобельске.
По мнению Клычкова, киевский режим продолжает террористические атаки при молчаливом согласии Запада.
Клычков сообщил, что жителей поврежденного дома разместили в пунктах временного размещения. Людей обеспечили питанием и предметами первой необходимости.
Сейчас муниципальные власти занимаются вопросами восстановления квартир и выплаты компенсаций за поврежденное имущество. Но погибшего вернуть уже невозможно.