Один человек погиб, восемь пострадали при атаке БПЛА по дому в Орле

В ночь на воскресенье, 14 июня, ВСУ атаковали беспилотниками Орёл. При попадании БПЛА по жилому дому в городе один человек погиб, восемь пострадали. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«К глубокой скорби, один человек погиб, еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Жители пострадавших квартир размещены в гостиницах города», — написал глава региона в соцсетях.

Губернатор также показал последствия прилёта украинского дрона, отметив, что удар был нанесён целенаправленно по жилому дому, а сам беспилотник был начинён поражающими элементами. Атаку Клычков сравнил с ударом по общежитию в Старобельске.

По мнению Клычкова, киевский режим продолжает террористические атаки при молчаливом согласии Запада.

«Гибнут люди, а мировая общественность, СМИ, блогеры безмолвствуют. Только Армия России с поддержкой миллионов жителей страны сражается с террористической Украиной», — пишет губернатор.

Клычков сообщил, что жителей поврежденного дома разместили в пунктах временного размещения. Людей обеспечили питанием и предметами первой необходимости.

Сейчас муниципальные власти занимаются вопросами восстановления квартир и выплаты компенсаций за поврежденное имущество. Но погибшего вернуть уже невозможно.