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Армия и СВО

Губернатор назвал количество сбитых над Рязанской областью БПЛА

Валерия Мединская
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Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал количество сбитых за ночь украинских БПЛА. Атаку он прокомментировал в соцсетях.

Малков сообщил, что над регионом в ночь на 14 июня сбили пять беспилотников. Обошлось без повреждений, во время налёта никто не пострадал.

В Рязанской области продолжает действовать угроза налёта дронов ВСУ. Её не отменяли с 23:48 13 июня. Жителей просят быть осторожными, не находиться на открытых участках и не подходить к окнам.

Сводка Минобороны по сбитым БПЛА за ночь 14 июня

Силы ПВО, как уточнили в оборонном ведомстве, работали в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня. Над регионами РФ сбито 249 беспилотников самолётного типа. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Какой регион подвергся массовой атаке 14 июня

14 июня ВСУ устроили массовый налёт БПЛА на Ярославскую область. Там, по словам местного губернатора Михаила Евраева, большинство дронов удалось перехватить и уничтожить. Однако зафиксированы попадания по промышленным объектам, где хранятся нефтепродукты. На местах работают специальные службы, которые ликвидируют возгорания. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Жителей предупредили, что на территории области могут находиться обломки беспилотников. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. Пользоваться мобильными телефонами рядом с фрагментами БПЛА не рекомендуется.

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