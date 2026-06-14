Массовую атаку БПЛА отбили в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион 14 июня.

По его словам, большинство БПЛА удалось уничтожить, но зафиксированы попадания по промышленным объектам, где хранятся нефтепродукты. На местах работают специальные службы, которые ликвидируют возгорания.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Евраев также сообщил, что в Ярославле сняты ограничения движения на перекрёстке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Выезд из города в сторону Москвы полностью открыт для транспорта.

Жителей предупредили, что на территории области могут находиться обломки беспилотников. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. Пользоваться мобильными телефонами рядом с фрагментами БПЛА не рекомендуется.

Угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется. Власти призвали граждан следить за официальными сообщениями и дождаться сигнала об отмене беспилотной опасности.