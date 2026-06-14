МЧС предупредило о четвёртом классе опасности в Рязанской области

Жаркая погода в Рязанской области сменилась прохладой. Тем не менее, в регионе сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. На воскресенье, 14 июня, ГУ МЧС России выпустило предупреждение для жителей.
Угрозе возгораний присвоили высокий 4-й класс. Почва в лесах остаётся сухой, что способствует быстрому распространению огня.
Напомним, сейчас в Рязанской области действуют ограничения на посещение лесов. Их ввели 8 июня. Они будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств.
Ограничение на посещение лесов в Рязанской области: что нельзя делать
На период действия ограничений на посещение лесов в Рязанской области там ни в коем случае нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву. Кроме того, запрещается въезжать в лес на автомобилях.
В случае обнаружения лесного пожара следует звонить:
– в круглосуточный диспетчерский пункт «Пожлеса» – 8(4912)28-79-59
– прямой линии «Лесной охраны» – 8-800-100-94-00
– экстренных служб – 112.