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Общество

МЧС предупредило о четвёртом классе опасности в Рязанской области

Валерия Мединская
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Жаркая погода в Рязанской области сменилась прохладой. Тем не менее, в регионе сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. На воскресенье, 14 июня, ГУ МЧС России выпустило предупреждение для жителей.

Угрозе возгораний присвоили высокий 4-й класс. Почва в лесах остаётся сухой, что способствует быстрому распространению огня.

Напомним, сейчас в Рязанской области действуют ограничения на посещение лесов. Их ввели 8 июня. Они будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств.

Ограничение на посещение лесов в Рязанской области: что нельзя делать

На период действия ограничений на посещение лесов в Рязанской области там ни в коем случае нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву. Кроме того, запрещается въезжать в лес на автомобилях.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить:

– в круглосуточный диспетчерский пункт «Пожлеса» – 8(4912)28-79-59

– прямой линии «Лесной охраны» – 8-800-100-94-00

– экстренных служб – 112.

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