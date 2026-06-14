Священник рассказал о случаях помощи по молитвам к Иоанну Кронштадтскому

Тысячи человек 14 июня посетят Иоанновский ставропигиальный женский монастырь в Санкт-Петербурге, где покоятся мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского. В Русской православной церкви в этот день отмечают годовщину его канонизации.

По словам старшего священника обители протоиерея Дмитрия Галкина, поток паломников к гробнице святого не прекращается на протяжении всего дня. В монастыре ожидают, что праздничное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Священнослужитель напомнил, что еще при жизни Иоанн Кронштадтский пользовался огромным уважением среди жителей Российской империи. Многие считали его чудотворцем и человеком, обладавшим даром прозорливости.

Как рассказал отец Дмитрий в беседе с РИА Новости, и сегодня верующие связывают с молитвами святому случаи неожиданной помощи. Люди рассказывают об улучшении состояния здоровья, преодолении тяжелых жизненных обстоятельств и обретении душевного спокойствия.

«Чаще всего помощь святого связана с дарованием человеку внутренней стойкости. Когда появляется надежда и опора, решение сложной ситуации становится очевидным», — отметил священник.

Дом трудолюбия помогал людям начать жизнь заново

Отдельно протоиерей напомнил о благотворительной деятельности Иоанна Кронштадтского. Одним из его главных проектов стал Дом трудолюбия в Кронштадте.

Учреждение объединяло мастерские, лечебницу, ясли, приют для сирот, народную столовую и училище. Здесь нуждающиеся могли получить не только помощь, но и возможность освоить профессию, найти работу и вернуться к нормальной жизни.

По словам священника, именно такой подход позволял людям преодолевать отчаяние и вновь почувствовать себя нужными обществу.

Иоанн Кронштадтский, в миру Иоанн Сергиев, родился в 1829 году и более полувека служил в Андреевском соборе Кронштадта. Он известен как проповедник, писатель, общественный деятель и благотворитель. После смерти в 1908 году его похоронили в Иоанновском монастыре на Карповке, где мощи святого находятся и сегодня.

Русская православная церковь прославила Иоанна Кронштадтского в лике святых 14 июня 1990 года. Эта дата входит в число официальных памятных дат Санкт-Петербурга, а сам святой считается одним из небесных покровителей города.