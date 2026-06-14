Православный блогер перечислил 6 вещей, которые нужно сделать перед смертью

Перед смертью каждому человеку нужно успеть сделать шесть вещей. Их в одном из своих интервью перечислил священник Даниил Сысоев. Важно, что откладывать их в долгий ящик нельзя, потому что никто не знает, когда придёт тот самый час.

Есть вещи, которые нельзя оставлять на последние минуты. О них подробно на своей странице рассказал православный журналист и блогер Роман Голованов.

Рассчитайся с долгами и примирись со всеми

Первое, что нужно успеть сделать, — рассчитаться с долгами и примириться со всеми. Это не просто красивый жест на прощание. Непрощение после смерти никуда не девается, как и долги. Отец Даниил Сысоев говорил: «Непрощающий и после смерти не простит». А вот куда он пойдёт дальше — тоже непонятно.

Переведи деньги в правильную валюту

Второе важное дело — перевести деньги в правильную валюту. Если человек едет в другую страну, ему нужна местная валюта. Рубли там не принимают. В вечности тоже есть своя валюта, это милостыня и добрые дела. Господь говорит: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вопрос очень простой: где твоё сокровище прямо сейчас?

Посмотри, во что одета твоя душа

Третье — нужно посмотреть, во что одета душа. В рай не входят голыми и не входят грязными. Душа одевается добродетелями. Любая страсть, с которой человек не борется, и после смерти вылезает наружу. И начинает пожирать своего хозяина. Это никакая не метафора, так говорили святые отцы.

Оставь детям духовное завещание

Четвёртое — каждому нужно оставить детям духовное завещание. Раньше князья писали детям не только про земли и деньги. Они писали, как жить и во что верить. Отец Даниил напоминал: мы тоже отвечаем за своих детей. Нужно успеть сказать им главное, пока есть возможность.

Причастись перед уходом

Пятое дело — причаститься. Отец Даниил сам рассказывал об одном случае. Он пришёл к умирающей женщине. Она лежала, отбивалась руками и кричала: «Я боюсь, я боюсь!» Священник причастил её. Женщина успокоилась, улыбнулась и отошла.

По древнему церковному преданию, тот, кто достойно причастился перед смертью, после неё становится недоступен для нападения тёмных сил, потому что в таком человеке Сам Христос.

Запомни последнюю молитву

Шестое. Нужно запомнить последнюю молитву: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Эти слова стоит выучить раз и навсегда.

Кто готовится, тот видит ангелов

Тот, кто готовится к переходу в вечность, видит ангелов. А иногда умирающим являются и Сам Христос, и Богородица, и Иоанн Предтеча. Так было, например, со старцем Илием Ноздриным.

Поэтому задача каждого верующего — попасть в рай. И попасть как можно выше. А готовиться к этому надо прямо сейчас. Именно такую подробную инструкцию оставил нам отец Даниил Сысоев. Она не терпит отлагательств. Ведь никто не знает ни дня, ни часа.