Гроза в городе. Изображение сгенерировано нейросетью
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Ученый рассказал, почему во время грозы нужно выключать телефоны и компьютеры

Алексей Самохин
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Шаровые молнии могут притягиваться к работающим электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к людям. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

По словам ученого, шаровая молния представляет собой заряженный плазменный объект. Именно поэтому во время грозы необходимо отключать электроприборы, а также держаться подальше от проводов, розеток и включенных ламп.

«Шаровая молния заряжена и состоит из плазмы, она будет притягиваться к включенным электроприборам, проводам, лампочкам и розеткам, поэтому их обязательно надо выключать», — пояснил Бычков.

Специалист отметил, что опасность могут представлять и мобильные устройства. Шаровая молния способна притянуться к компьютеру или смартфону, поэтому на время грозы их рекомендуется выключить и убрать подальше.

Ученый добавил, что в отдельных случаях шаровая молния может приблизиться и к человеку. Это связано с наличием жидкости в организме и электрическим зарядом самого природного явления.

Если человек оказался рядом с местом, где происходит много грозовых разрядов, безопаснее лечь на землю. В таком случае шаровая молния может пролететь мимо, уточнил эксперт.

Бычков напомнил, что средняя продолжительность существования шаровой молнии составляет около 20 секунд. При этом она обладает высоким зарядом, а запас ее энергии сопоставим с энергией нескольких взрывчатых веществ. Встреча с таким явлением при несоблюдении мер безопасности может привести к тяжелым последствиям, вплоть до гибели человека.

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