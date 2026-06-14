Рязанский кинотеатр «Люксор» сменил владельца 

Кинотеатр «Люксор» в Рязани входит в федеральную сеть, оператора которой продали на торгах за 167,6 млн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол аукциона.

Речь идёт о продаже ООО «АСкино» — оператора сети кинотеатров «Люксор». Победителем торгов стало АО «Инвест Р», зарегистрированное в Вологде. Компания приобрела актив за сумму, которая почти вдвое ниже стартовой цены. Изначально лот оценивался в 335,2 млн рублей.

По данным издания, на участие в аукционе претендовали два участника, однако ставку сделал только победитель. Первые торги по продаже оператора сети ранее не состоялись из-за отсутствия заявок.

В сеть «Люксор» входят семь кинотеатров по всей стране. Они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Курске и Рязани. Все помещения находятся у ООО «АСкино» в долгосрочной аренде.

Согласно бухгалтерской отчётности компании, в 2025 году выручка сети составила 663,7 млн рублей, а чистая прибыль достигла 82,3 млн рублей. Основную часть доходов — около 75% — обеспечил кинопоказ. Остальные средства поступили от торговли.

АО «Инвест Р» зарегистрировано в 2023 году. Основной вид деятельности компании — аренда и управление недвижимостью. При этом, как следует из её отчётности, в прошлом году предприятие не вело хозяйственную деятельность и не получало выручку.

Добавим, что рынок кинопроката в России по итогам 2025 года вырос на 9,3% и достиг 50,7 млрд рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.