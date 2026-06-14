В полиции напомнили о комендантском часе в Рязанской области

УМВД России по Рязанской области напомнило жителям региона о действии комендантского часа для несовершеннолетних. Ограничение направлено на обеспечение безопасности детей и подростков в вечернее и ночное время.

Как отметили в ведомстве, сроки действия комендантского часа зависят от сезона. С 1 октября по 30 апреля несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения взрослых в общественных местах с 22:00 до 06:00. С 1 мая по 30 сентября ограничение действует с 23:00 до 06:00.

В полиции подчеркнули, что эта мера помогает защитить подростков от возможных противоправных действий, несчастных случаев и других угроз, которые чаще возникают в тёмное время суток.

Сотрудники УМВД призвали родителей контролировать местонахождение своих детей и не допускать нарушений установленных правил.

В ведомстве добавили, что комендантский час введён не для ограничения свободы несовершеннолетних, а для сохранения их жизни и здоровья.