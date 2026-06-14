Первые в сезоне случаи «зуда купальщика» зафиксировали в России

В Нижегородской области зарегистрированы первые в этом году случаи церкариоза, известного как «зуд купальщика». После отдыха на Светлоярском озере у людей появились сыпь, волдыри и повышенная температура. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, заражение произошло после купания в тёплой стоячей воде. Благоприятные условия для распространения паразитов создали жаркая погода и большое количество водоплавающих птиц, которые являются переносчиками заболевания.

Отдыхающие рассказали, что значительная часть мелководья озера заросла растительностью. На таких участках вода прогревается особенно сильно, что способствует развитию личинок паразитов.

Церкарии не могут жить и размножаться в организме человека. Их основными хозяевами остаются утки, лебеди и чайки. Однако при контакте с кожей человека личинки способны вызвать сильную аллергическую реакцию, которая сопровождается зудом, покраснением и появлением волдырей.

Специалисты рекомендуют избегать купания в сильно заросших и хорошо прогретых водоёмах, особенно там, где обитают водоплавающие птицы.

В Рязани купальный сезоне официально стартовал 1 июня. Места массового отдыха горожан — Борковские карьеры и Ореховое озеро. Качество воды там контролируется Роспотребнадзором. К счастью, о заражениях в этом году не сообщалось.