Многие специалисты, которые изучают астрологию, говорят, что нам «повезло» жить в эпоху перемен. Новую систему ещё не придумали, а по-старому мир существовать уже не может. У России особый путь в этой истории. Нашей стране нужно не только вразумить ближайших соседей и успокоить нестабильность. Необходимо не потерять себя и решить внутренние конфликты.

Эпоха глобальных перемен уже началась. И она будет продолжаться ещё несколько лет. Что же нас ждёт в 2026 году и дальше? Астролог Светлана Драган поделилась своим прогнозом с изданием 78.ru.

Июль 2026: новая реальность и новые назначения

Светлана Драган не скрывает: июль в России — это начало новой реальности. Она коснётся информационной среды, вопросов культуры, искусства и политической жизни страны. В руководстве страны, по мнению астролога, будут новые назначения. Седьмого июля она ожидает решения по ключевым направлениям.

«Есть ощущение, что мы обозначим нашу дальнейшую позицию по ресурсам и многим другим вопросам», — предрекает Драган.

Она также отмечает, что важные мировые события произойдут в двадцатых числах июля. И это уже будут серьёзные сдвиги.

«Они будут определять ход истории в глобальном смысле слова. Начнётся борьба за единоличное лидерство в мире, мы увидим острую борьбу с взрывоопасной драматичностью».

Именно тогда, говорит астролог, станет понятно, почему у нас проблемы с блокировками и интернетом. Речь идёт, в том числе, и о киберпространстве.

Август: отставки, ротации и судьбоносные события

Драган предрекает к началу августа старт смены элит. Но это всё произойдёт не в один день, а постепенно.

С двенадцатого по семнадцатое августа будут громкие отставки и ротации во властных структурах. Двадцать восьмого августа произойдут события, которые будут носить судьбоносный характер. Речь идёт о перестройке отношений с международными партнёрами.

Октябрь: исторический поворот и перезапуск страны

Продолжатся отставки уже в октябре. Именно они приведут к историческому повороту и смене внутриполитического курса. Россия выберет новое направление.

Драган предупреждает: не нужно вспоминать прошлую страну и даже опираться на неё. Сдвиг эпох произошёл на наших глазах. То, что было, безвозвратно ушло. Нужно двигаться дальше.

«Нам надо забыть о старой России, о той, которую мы все любили и знали. Она в новом мире сейчас другая, мы её пока не узнаем. Ей нужно перезапуститься, чтобы она имела силы на дальнейшее действие. Мы будем жить в других условиях дальше», — заявила астролог.

Что ждёт США: кризис, Трамп и 2029 год

Не только Россия изменится, но и весь глобальный мир. У Соединённых Штатов кризис по всем фронтам. Есть шанс, что страна из него либо не выйдет, либо переживёт с существенными потерями.

«Это не произойдёт мгновенно, всё начнётся с колебаний. На какой-то момент кажется, что Америка вся такая сильная, но уже сейчас запущены процессы перезапуска руководства и во многих других сферах».

Сложными для Америки Драган называет ноябрь и декабрь. Во многом из-за президента страны Дональда Трампа. Он будет делать странные вещи и начнёт балансировать на грани дозволенного. Его электорату это будет не по душе.

«Но, похоже, он ещё останется и дальше. Есть такие звёзды, типа Альфард — это когда человек обладает такой небывалой мощью. Возможно, он даже пришёл из других миров с чистой душой, но не смог справиться в материальном мире с теми амбициями и короной, которую сам себе надел».

В декабре Америка находится под прицелом очень серьёзных катастрофических событий. Они могут быть связаны с природой и технологиями. Запускается развал системы. Все будут искать, как лучше это сделать и выйти из ситуации сухим из воды.

«Но это только первый заход, даже не самый главный. Мы перестанем верить в кумиров, каких-то придуманных героев. А к весне наступает более критичная ситуация для Трампа и для Америки», — заявила Драган.

2028–2029 годы: баланс сил изменится

Астролог вспомнила теорию, которую активно в своих работах обсуждал Владимир Жириновский. По его словам, евреи уже просчитали крах Америки и даже назвали даты, когда это случится. Драган практически солидарна с ним.

«Ну вот 2029-й, даже 2028-й. Этот период выглядит страшновато для Америки. Тут и экономический кризис, и природные катастрофы. В какой-то момент этот баланс сил Америки и России изменится. И, как ни странно, Россия начнёт подниматься, несмотря на то, что мы видим её слабость».

Период с 2026 по 2029 год выглядит критическим для Америки. Трампа и его идеи будут поддерживать всё меньше. В какой-то момент даже может оказаться, что Вэнс придёт на смену политику. Но это будет иллюзия.

«Прежняя Америка уходит в прошлое», — отмечает Драган.

Опасности для России: 2027–2028 годы

Хоть наша политика и зависит от мировых процессов, Россия стоит в стороне и наблюдает за схваткой мировых элит. Но свои проблемы у неё никуда не делись.

«У России 2027 и 2028 годы выглядят очень взрывоопасно, очень остро и даже конфликтно. Не исключаю, что будут приняты жёсткие решения, будет непросто всем. Вероятно, мы можем стать инициатором многих событий, которые изменят мир в дальнейшем — и это будет продолжаться до весны 2028 года».

Мир до 2029 года: спад и замедление

Две ведущие державы Драган уже описала. Судьбы их заметно переплетены. И весь мир зависит от их решений.

У других стран тоже будут серьёзные проблемы. В них начнётся смена элит, которая приведёт к серьёзному экономическому спаду.

«Это будет весной 2029 года, когда все прогрессивные процессы, даже технологические, замедлятся. Там сначала пережить бы 2028-й, а потом и 2029-й. Но Россию эта проблема не коснётся напрямую, а только косвенно. Пострадают многие другие страны, причём сильно».

Самые сложные моменты для США

Астролог не уверена, что США останутся такой же доминирующей страной, какой были раньше. Не развалится ли она из-за внутренних и географических проблем? На неё давят природные факторы — ураганы и цунами.

«Наиболее сложные моменты для США — 22 января 2028 года, март 2028. Тогда и поменяется баланс сил. Вряд ли это будет Трамп, ему как будто остался ещё год. Там видно, что начнётся спад во всём», — резюмировала Драган.