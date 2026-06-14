Фото: МЧС Самарской области
Новости России

В Самаре загорелся магазин, огонь перекинулся на жилой дом

Алексей Самохин
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В Советском районе Самары вечером 14 июня произошёл крупный пожар. Возгорание началось в магазине на улице 22 Партсъезда, после чего огонь распространился на второй этаж многоквартирного дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о происшествии поступило в 20:31. На место оперативно направили пожарно-спасательные подразделения.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что пламя охватило помещение магазина и перекинулось на жилую часть здания. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Сейчас специалисты продолжают ликвидировать возгорание. В тушении задействованы 68 человек и 19 единиц техники.

По информации SHOT, в одной из квартир находился газовый баллон. 

Причины пожара устанавливаются.

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