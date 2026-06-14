Кадр из видео: SHOT
Новости мира

Певец Oliver Tree погиб в огненной авиакатастрофе 

Алексей Самохин
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Американский исполнитель Oliver Tree погиб в результате авиакатастрофы в районе Рио-де-Жанейро. Артисту было 32 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла 14 июня. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолёта, после чего оба воздушных судна загорелись и рухнули на парковку автосалона. По предварительным данным, жертвами катастрофы стали шесть человек.

Среди погибших, как утверждает SHOT, находился Оливер Три Никелл, известный под сценическим именем Oliver Tree. Музыкант получил широкую известность благодаря композициям «Life Goes On» и «When I’m Down».

Причины столкновения вертолётов пока устанавливаются. Бразильские экстренные службы и авиационные специалисты проводят расследование обстоятельств происшествия.

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