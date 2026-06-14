В начале 2026 года западные таблоиды вновь взорвались чередой публикаций, посвящённых предсказаниям знаменитой болгарской провидицы Ванги. Британские Metro, Mirror, The Sun, а также Times of India и Economic Times практически хором цитируют фразу, которую ясновидящая якобы произнесла ещё в 1979 году. Суть пророчества сводится к поистине сенсационному тезису. После череды глобальных катастроф Россия не только выживет, но и получит статус властелина мира. При этом Европу ждёт участь выжженной пустыни. США же столкнётся с небывалым экономическим крахом. Зарубежные публикации проанализировали журналисты RuNews24.

«Всё растает, словно лёд»

В основе новой волны публикаций лежит конкретная фраза. Западные таблоиды приводят её в почти дословном пересказе.

«Всё растает, словно лёд. Нетронутым останется лишь одно — слава России. Слишком много принесено в жертву. Ничто не остановит Россию на её пути. Она не просто уцелеет — она станет властелином мира».

Издание The Mirror ещё год назад дополнило эту цитату другим фрагментом из наследия Ванги.

«Весной на Востоке начнётся война, которая перерастёт в Третью мировую. Конфликт на Востоке уничтожит Запад».

В редакции британского таблоида подчеркнули, что оба высказывания логически связаны. Глобальный военный пожар приведёт к переформатированию мировой иерархии. Место лидера достанется Москве.

«Россия — господин мира» именно в 2026 году

Особый резонанс вызвал материал газеты Metro. Там прямо указано: предсказание о России как «господине мира» должно материализоваться именно в 2026 году. Журналисты обращают внимание на жёсткую риторическую связку. На фоне возвышения Российской Федерации Европа превратится в «пустыню». Механизм этого превращения в публикациях не детализируется. Но контекст позволяет предположить сочетание военных разрушений, климатического коллапса и демографического спада.

Польское Radio Eska в августе 2025 года также присоединилось к хору интерпретаций. По данным этой станции, провидица описывала текущий год как точку бифуркации. Россия выходит на доминирующие позиции на международной арене. Европейские институты и экономики, напротив, входят в фазу необратимого упадка.

«Россия станет властелином мира» — именно этот вывод Radio Eska вынесло в заголовок своего анализа.

Пустеющие города и исламское завоевание Европы

Западные таблоиды не ограничиваются одной лишь русской темой. В подборках пророчеств Ванги регулярно фигурируют ещё более мрачные сценарии для Европы и Америки.

The Mirror приводит такой прогноз:

«Запад обезлюдеет, города опустеют, на смену придут другие народы». Причины — война, эпидемии и климатические сдвиги.

Daily Star добавляет религиозное измерение. По версии издания, Ванга предрекала исламское завоевание континента. Якобы уже к 2040-м годам ислам станет доминирующей религией Европы. Привычная европейская культура сойдёт на нет.

«Европа падёт под натиском с Юга, и никто не поднимет меч» — эта фраза кочует из одной статьи в другую.

Крах США и возвышение Евразийского союза

Times of India, в свою очередь, акцентирует внимание на пророчестве о США. Согласно тексту, Америку ждёт серия катастроф — экономических и политических. После них страна рухнет. Её место займёт Евразийский союз во главе с Россией.

Индийское издание The Economic Times даёт собственную трактовку пророчества с привязкой к текущему моменту — ситуации в зоне специальной военной операции и возможному исчезновению Владимира Зеленского.

«Скептики могут сомневаться, но на фоне происходящего предсказания Ванги о России лишают иллюзий», — пишет издание.

Искусственный вирус и треть населения Земли

Пожалуй, самый тревожный фрагмент, который приписывают Ванге, опубликовало польское Radio Eska. Речь идёт о создании искусственного патогена лабораторного происхождения.

«Болезнь придёт из лабораторий, и никто не узнает её лица. Люди будут падать на улицах, и лекарства не помогут. Вирус уничтожит до трети населения Земли».

Многие исследователи наследия Ванги считают эту цитату позднейшей вставкой или даже фейком. Но западные средства массовой информации охотно тиражируют её в контексте пророчеств 2026 года. Образ пустеющих городов и бессилия медицины идеально ложится в общую апокалиптическую канву. Где только Россия сохраняет устойчивость и даже получает новые рычаги влияния.

Почему об этом заговорили ведущие СМИ

Феномен 2026 года заключается в другом. О пророчествах Ванги заговорили не маргинальные ресурсы. Их обсуждают ведущие мировые издания — от британских Metro и Mirror до индийских Times of India. Причины очевидны. Геополитическая турбулентность, незавершённый конфликт на Украине, общая тревога за будущее Европы. Всё это создаёт идеальный информационный фон. Предсказания, даже сомнительные, начинают восприниматься как предупреждения.

Миф оказался живучее правды

При этом важно отметить: ни одна из публикаций не приводит никаких доказательств того, что Ванга действительно произносила эти фразы. Журналисты работают в жанре «было сказано», пересказывая друг друга. Однако сам факт, что тема «Россия — властелин мира» и «Европа — пустыня» одновременно обсуждается в Лондоне, Дели и Варшаве, говорит о многом. Даже если пророчества — миф, сам миф оказался на удивление живучим и востребованным в 2026 году.