Почему нет света в Рязани 14 июня: список улиц, сроки восстановления электроснабжения

В воскресенье, 14 июня, в Рязани без электричества остались микрорайоны Дашково-Песочня и Кальное. Об этом сообщает РГРЭС. Свет исчез сразу на нескольких улицах, в электросетях назвали сроки восстановления электричества.

В 16:28 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Шереметьевский проезд, Новоселов, Полевая (Шереметьево-Песочня), Старое Село (Шереметьево-Песочня), Касимовское шоссе. Бригада уже приступила к локализации повреждённого участка, чтобы вернуть свет потребителям.

В 16:30 также в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Новосёлов, Тимуровцев, Белинского, Боголюбова, Кальновский туп., Касимовское ш., Большая (Шереметьево-Песочня), Бульварный 2-й проезд. Бригада осуществляет локализацию повреждённого участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.

Рязанцы отмечают, что электричества нет в жилых домах. Также из-за отключения перестали работать светофоры.

Восстановить электричество в микрорайонах, попавших под отключение, обещают в течение четырёх часов с момента отключения. Такую информацию местным жителям передают по «горячей линии».

По вопросам электроснабжения рязанцев просят обращаться по телефону 55-01-12.