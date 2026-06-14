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Армия и СВО

Беспилотная опасность вновь объявлена в Рязанской области

Валерия Мединская
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Опасность налёта БПЛА объявили в Рязанской области в воскресенье 14 июня. Соответствующие уведомления направила жителям региона РСЧС.

Опасность атаки беспилотников объявили днём в 17:59. Жителей просят быть осторожными и внимательными, избегать открытых участков и не подходить к окнам.

Напомним, в ночь на 14 июня в небе над регионом сбили пять беспилотников. Обошлось без повреждений, во время налёта никто не пострадал. Также Рязанская область значится в сводке Минобороны по сбитым украинским дронам за день.

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