Культура и события

Газманов эмоционально прокомментировал свой концерт в Рязани в День России: «Такое у меня впервые»

Валерия Мединская
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Народный артист России Олег Газманов прокомментировал свой концерт в Рязани, который он дал на Лыбедском бульваре 12 июня. Певец опубликовал в своих официальных аккаунтах ролик под песню «Россия» и сопроводительный эмоциональный текст.

Газманов признался, что всегда отмечал День России в Москве. Впервые в этот праздник он выступил за пределами столицы:

— Обычно 12 июня я в Москве, но в этом году впервые встретил День России в Рязани. На площади собралось около 15 тысяч зрителей. Когда такое количество людей поёт с тобой в унисон — это мощно, — делится впечатлениями артист.

Рязанцев Олег Газманов поблагодарил за тёплый приём и ещё раз поздравил с государственным праздником.

Впечатлениями под публикацией поделились те, кто в этот день пришёл на Лыбедский бульвар. Вот что написали люди (орфография и пунктуация сохранены):

СПАСИБО ВАМ! Лучший День России в столице ВДВ!

Спасибо за отличный концерт, массу положительных эмоций, вы лучший, ждём Вас снова

Спасибо огромное за эмоции! Отличные песни, мощное исполнение, море радости! Спасибо!!! Моя юная фанатка счастлива)успела уже посетить 2 концерта в Туле, 1 в апреле в Воронеже, и теперь в Рязани, ждём в гости ещё)

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