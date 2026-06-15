Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини. Фото: @im__lu_. Деятельность Meta (владелец соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в РФ признана экстремистской и запрещена
Новости России

StarHit: больная раком Лерчек на каблуках поймала букет невесты

Никита Рязанцев
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), больная раком четвертой степени, поймала букет невесты на свадьбе друзей, пишет StarHit.

По информации издания, звезда посетила мероприятие вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Лерчек надела парик и короткое платье.

«Многие обратили внимание, как умело и уверенно она ходила по залу на довольно-таки высоких каблуках», — говорится в публикации.

Некоторых пользователей возмутило поведение блогера. Они усомнились в том, что она серьезно больна, раз посещает такие вечеринки. Ранее сообщалось, что у нее есть проблемы с позвоночником и зрением.

Часть аудитории считает, что знаменитость «придумала» себе страшный диагноз, чтобы избежать уголовной ответственности за махинации.

В последнее время Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии. Она узнала о диагнозе после рождения четвертого ребенка. Блогер начала химиотерапию и недавно прошла шестой курс лечения.

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