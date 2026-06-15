StarHit: больная раком Лерчек на каблуках поймала букет невесты

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), больная раком четвертой степени, поймала букет невесты на свадьбе друзей, пишет StarHit.

По информации издания, звезда посетила мероприятие вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Лерчек надела парик и короткое платье.

«Многие обратили внимание, как умело и уверенно она ходила по залу на довольно-таки высоких каблуках», — говорится в публикации.

Некоторых пользователей возмутило поведение блогера. Они усомнились в том, что она серьезно больна, раз посещает такие вечеринки. Ранее сообщалось, что у нее есть проблемы с позвоночником и зрением.

Часть аудитории считает, что знаменитость «придумала» себе страшный диагноз, чтобы избежать уголовной ответственности за махинации.

В последнее время Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии. Она узнала о диагнозе после рождения четвертого ребенка. Блогер начала химиотерапию и недавно прошла шестой курс лечения.