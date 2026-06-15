Кадр из трансляции матча.
Новости мира

«Каролина» впервые за 20 лет выиграла Кубок Стэнли

Алексей Самохин
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Клуб «Каролина Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в шестом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0.

Встреча прошла в ночь на 15 июня на арене Ти-Мобайл Арена в американском Парадайсе. Благодаря этой победе «Каролина» выиграла серию со счётом 4-2 и завоевала главный трофей Национальной хоккейной лиги.

Шайбы в решающем матче забросили Тейлор Холл, Джексон Блейк и Николай Элерс. Результативными передачами отметились Джейккоб Славин, Джексон Блейк и Логан Стэнковен.

Российские хоккеисты в этом матче очков не набрали.

Как отмечает «Чемпионат», для «Каролины» этот Кубок Стэнли стал первым за последние 20 лет. Предыдущий раз команда выигрывала трофей в 2006 году.

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