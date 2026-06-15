Соседка рассказала о скандале в семье Усольцевых перед исчезновением

Ирина и Сергей Усольцевы поругались незадолго перед тем, как отправиться в поход в красноярскую тайгу, рассказала в беседе с «АиФ» их соседка.

Журналисты выяснили, что семья поехала на Кутурчинское Белогорье из квартиры в панельной пятиэтажке в Сосновоборске.

«Вы знаете, как они в последний день ругались? Вы не представляете, я в окошко смотрела. Я видела, как он (Сергей. — Прим. Ред.) залетел в свою машину и уехал. Они в последнее время до развода прям», — заявила собеседница издания.

По ее словам, незадолго до трагедии отношения пары не ладились, Усольцев даже уезжал из дома на несколько дней.

В то же время другие соседи не подтверждают эти заявления. Большинство утверждает, что конфликтов в семье накануне рокового похода в тайгу не было.

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Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.