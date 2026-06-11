Криминалист расшифровал новые находки в районе поиска Усольцевых

Вещи, найденные в районе поиска Усольцевых в красноярской тайге, вряд ли помогут обнаружить самих пропавших путешественников, заявил в беседе с « АиФ » криминалист Михаил Игнатов.

Накануне стало известно, что участники операции наткнулись на часть палки для туристической ходьбы. Следователи уточнили, что на месте поисков нашли и другие вещи, которые могут принадлежать семье. Их передали на исследование в лабораторию СК.

«Неизвестно, чья это палка. Надо исследовать, была она отпилена, сломана — и, если сломана, то каким образом. Может, ее зверь погрыз. Сделать какие‑то выводы о том, что с ними произошло, по этому обломку практически невозможно»», — пояснил Игнатов.

Игнатов отметил, что единственной реальной уликой могли бы служить вещи, свидетельствующие о нахождении пропавших: обрывки одежды Сергея или Ирины, их телефоны, сумки или обувь.

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Игнатов прокомментировал информацию о множестве следов медведей в районе исчезновения. Это породило версию о том, что на семью напали дикие звери.

«Даже если рассматривать этот вариант, то хищники бы не съели одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Это все было бы разбросано на виду», — добавил он.

Криминалист по-прежнему считает пропажу семьи инсценировкой, которую она могла устроить для побега в другую страну.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.