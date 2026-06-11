Поиски семьи Усольцевых, фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

Криминалист расшифровал новые находки в районе поиска Усольцевых

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вещи, найденные в районе поиска Усольцевых в красноярской тайге, вряд ли помогут обнаружить самих пропавших путешественников, заявил в беседе с «АиФ» криминалист Михаил Игнатов.

Накануне стало известно, что участники операции наткнулись на часть палки для туристической ходьбы. Следователи уточнили, что на месте поисков нашли и другие вещи, которые могут принадлежать семье. Их передали на исследование в лабораторию СК.

«Неизвестно, чья это палка. Надо исследовать, была она отпилена, сломана — и, если сломана, то каким образом. Может, ее зверь погрыз. Сделать какие‑то выводы о том, что с ними произошло, по этому обломку практически невозможно»», — пояснил Игнатов.

Игнатов отметил, что единственной реальной уликой могли бы служить вещи, свидетельствующие о нахождении пропавших: обрывки одежды Сергея или Ирины, их телефоны, сумки или обувь.

Читайте также:

Пасынок Усольцева заявил, что найденная палка не могла принадлежать ему

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Игнатов прокомментировал информацию о множестве следов медведей в районе исчезновения. Это породило версию о том, что на семью напали дикие звери.

«Даже если рассматривать этот вариант, то хищники бы не съели одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Это все было бы разбросано на виду», — добавил он.

Криминалист по-прежнему считает пропажу семьи инсценировкой, которую она могла устроить для побега в другую страну.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

Предыдущая статья
Красноярская модель устроила скандал в такси из-за опоздания на эпиляцию
Следующая статья
Мигрант-рецидивист напал на рязанца в квартире

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Стало известно о наследстве актрисы Людмилы Чурсиной, скончавшейся от рака

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в 84 года от онкологии. После неё осталось имущество в двух городах, трое бывших мужей в прошлом и один человек, которого она считала семьёй.
Новости России

Генерал раскрыл, откуда прилетели ракеты «Фламинго» по Чебоксарам 

Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Генерал-майор Владимир Попов назвал три возможных маршрута, по которым украинские ракеты «Фламинго» могли добраться до Поволжья.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Актриса Чурсина сделала откровенное признание подруге перед смертью

Народная артистка СССР Людмила Чурсина проходила лечение в больнице...
Темы
Новости России

«МК»: извращенцем из московского МЦК может быть сотрудник спецслужбы

Подозреваемым в нападении на девушку в вагоне поезда на...
Новости России

Красноярская модель устроила скандал в такси из-за опоздания на эпиляцию

В Красноярске модель устроила скандал в такси из-за того,...
Новости России

Альпинист назвал единственный способ спасения тела Наговицыной

Единственный вариант эвакуации тела альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на...
Новости России

Актриса Чурсина сделала откровенное признание подруге перед смертью

Народная артистка СССР Людмила Чурсина проходила лечение в больнице...
Новости России

Названа причина ДТП с автобусом, въехавшим в толпу у храма в Екатеринбурге

Водитель автобуса, который сбил людей у храма в центре...
Новости России

Очевидцы пытались спасти водителя подорванного авто в Балашихе

Жители Балашихи пытались помочь водителю автомобиля, под которым сработало...
Новости России

Суд оправдал москвичку, просидевшую в СИЗО около пяти лет

Чертановский районный суд Москвы оправдал косметолога Людмилу Жукову, которая...
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье