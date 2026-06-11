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Происшествия

Мигрант-рецидивист напал на рязанца в квартире

Алексей Самохин
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Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении 26-летнего рязанца. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Житель Рязани сообщил, что в арендованной квартире на окраине города незнакомец избил его и отобрал смартфон. 

Дежурный офицер полиции немедленно направил на адрес следственно-оперативную группу. Полицейские обнаружили в квартире заявителя и расспросили его. 

Выяснилось, что 26-летний рязанец недавно на улице случайно разговорился с незнакомцем. Тот под благовидным предлогом выспросил адрес мужчины, а когда услышал номер дома и квартиры, то сказал, что хозяйка этой арендованной квартиры просила его проверить порядок в жилище. Рязанец с незнакомцем пошли в квартиру и там заявитель выслушал множество нареканий по поводу грязи и беспорядка. «Проверяющий» потребовал безотлагательно сделать уборку и в залог попросил смартфон – мол, через час, если все будет сделано качественно, верну телефон. Мужчина не согласился, тогда «гость» избил его и отобрал мобильник. Очнувшись на полу квартиры, рязанец обратился в полицию. 

Когда следственно-оперативная группа полиции обследовала квартиру и записывала показания соседей, заявитель увидел как в приоткрытую дверь из коридора заглянул недавний нападавший. Он показался, буквально, на несколько секунд. Мужчина сразу же сообщил об этом полицейским. Оперативник поспешил остановить налетчика, тот попытался скрыться, выбежал на улицу, но погоня быстро закончилась. Злоумышленника задержали. 

Сотрудники полиции установили, что к ограблению причастен 29-летний гражданин страны СНГ, который недавно приехал в Рязани на заработки. На родине мужчину неоднократно осудили за кражи. 

По предварительной информации, 29-летний иностранный гражданин в Рязани жил вместе с земляками на арендованной квартире. В какой-то момент мужчина начал злоупотреблять спиртным, перестал ходить на работу и вносить свою долю за аренду жилья. Тогда соседи потребовали, чтобы он очистил помещение. Оказавшись на улице, мужчина перебивался случайными заработками и все деньги тратил на алкогольные напитки. В тот вечер случайно завладев вниманием прохожего, он попал к нему в квартиру и попытался обманом заполучить его смартфон. Когда уловка не сработала, он избил рязанца до потери сознания и отобрал телефон. Через некоторое время злоумышленник подумал, что убил потерпевшего, испугался и решил проверить. Наткнувшись на полицейских, мигрант пытался убежать, но его догнали. 

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.

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