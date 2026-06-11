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Новости России

«МК»: извращенцем из московского МЦК может быть сотрудник спецслужбы

Никита Рязанцев
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Подозреваемым в нападении на девушку в вагоне поезда на московском МЦК может быть сотрудник спецслужбы, пишет «МК».

О неприятном инциденте стало известно в среду. Сообщалось, что пассажирка направлялась до станции «Ростокино». В вагоне к ней прижался незнакомец. На перроне очевидцы заметили на ее одежде следы, похожие на биологический материал. Девушка обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения, однако его не задержали.

«Пассажир показал удостоверение сотрудника спецслужб и заявил, что является спецсубъектом! Полицейским ничего не оставалась, кроме как пожелать счастливого пути», — говорится в статье.

При этом на записях противоправных действий с его стороны не увидели. Силовик держался позади девушки, но подозрительных манипуляций замечено не было.

Потерпевшая передала правоохранителям улики — салфетки, на которых остались следы биоматериала. Эксперты смогут провести анализ ДНК.

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