Общество

Рязань укрепила мост дружбы между Узбекистаном и Россией

Олеся Чугунова
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Два масштабных события на рязанской земле стали ярким подтверждением того, что стратегическое партнёрство между Ташкентом и Москвой строится на живом межнациональном общении, уважении к общему наследию и совместном будущем.

В конце мая в городе прошёл фестиваль «Синтез культур», а в начале июня Рязань приняла официальную делегацию Республики Узбекистан. Первое мероприятие было посвящено духовной близости народов, языку искусства и моды. Второе — вопросам миграционных процессов и расширению возможностей для изучения русского языка в Узбекистане.

Три дня город был центром притяжения модельеров, мастеров народного творчества и представителей креативных индустрий. Организатором фестиваля выступила узбекская национально-культурная автономия «Алмаз». Мероприятие стало финалом проекта «Мода с Акцентом» и было приурочено к Году единства народов России и 105-летию поездки Сергея Есенина в Узбекистан.

Фестиваль собрал более 200 участников из трёх стран. Здесь не только показывали модные коллекции, но и осмысляли общую культуру и её сохранение в исторической памяти. Дизайнеры представили работы, вдохновлённые как традиционными, так и современными мотивами. Например, коллекция «Есенинские мотивы» соединила рязанский костюм с узбекскими тканями, а «Дервиши Верещагина» по-новому раскрыли интерес русских художников к Востоку.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов обратился к участникам форума:

«Наши страны последовательно укрепляют сотрудничество в сфере культуры, образования, науки, искусства и молодежных обменов. Регулярно проводятся Дни культуры, совместные выставки, концерты, театральные постановки и образовательные проекты. Сегодня, благодаря политической воли лидеров наших стран, наше взаимодействие в этих областях выходит на качественно новый уровень».

В рамках фестиваля узбекская НКА «Алмаз» и Международное общество Центрально-Азиатского Союза дизайнеров подписали соглашение о творческом сотрудничестве.

«Наш международный этно-фестиваль «Синтез культур» в Рязани стал примером того, как искусство и культура могут объединять народы, способствовать взаимопониманию и уважению. Важно сохранить межнациональные культурные связи России и Узбекистана, передать будущим поколениям наше общее богатое культурное наследие», — подчеркнула автор проекта, руководитель НКА «Алмаз» Зулайхо Кадирова.

В начале июня в Рязань прибыла делегация Узбекистана. В неё вошли представители МИД, МВД, Агентства по делам молодежи, миграционной службы, Комитета по межнациональным отношениям, прокуратуры Бухарской области и Посольства в Москве. Делегацию возглавил заместитель начальника Консульско-правового департамента МИД Узбекистана Рустам Назаров.

Начальник управления консульско-правового департамента МИД РУз Тахир Арипов заявил:

«Цель нашей делегации — это налаживание новых и установление взаимодействия с федеральными региональными властями Российской Федерации по обсуждению вопросов совершенствования легальной трудовой миграции».

Ключевой темой стало изучение русского языка в Узбекистане. Он остаётся обязательным в школах, а в вузах программы всё больше ориентируются на практику и живую коммуникацию.

Делегация посетила Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, где сейчас учатся более 60 граждан Узбекистана. Вуз пригласил школьников, студентов и представителей НКО из Республики на Международный диалог «Молодёжь против фашизма» в октябре 2026 года — мероприятие посвящено сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

На базе РГУ работает Центр тестирования иностранных граждан. Здесь проводят экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Только за 2025 год центр прошли более 12 тысяч человек, из которых 7244 — граждане Узбекистана.

По итогам визита достигнута договорённость о расширении возможностей для изучения русского языка гражданами Узбекистана — в Республике откроют специализированные «учебные центры русского языка».

«В настоящее время в Узбекистане функционирует представительство филиал Российского университета «Дружба народов». Мы знаем, что есть еще четыре вуза, которые уполномочены принимать экзамен на знание русского языка. И нашими усилиями мы стараемся расширить сеть путем переговоров с российской стороной, расширить сеть таких образовательных учреждений и по возможности открыть их филиалы как в Ташкенте, столице Узбекистана, так и постепенно в регионах страны, чтобы граждане имели возможность, во-первых, изучения русского языка и сдачи этих экзаменов на территории республики у себя дома», — сказал Тахир Арипов.

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