Под Рязанью машиниста крана и руководителя будут судить после ЧП на стройке

Прокуратура Рязанского района направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. На скамье подсудимых окажутся двое мужчин, обвиняемых по части 1 статьи 216 УК РФ.

Происшествие произошло в августе 2025 года на строительной площадке многоквартирного дома в селе Дядьково. По версии правоохранителей, машинист башенного крана без соответствующей команды начал перемещать две металлические бадьи. Одна из них сорвалась с высоты и упала на рабочего. Пострадавший получил тяжелые травмы. Врачи диагностировали многооскольчатый перелом черепа и ушиб головного мозга.

Вторым фигурантом дела стал руководитель потерпевшего. По данным следствия, он не обеспечил безопасную организацию работ и допустил сотрудников на объект без необходимых инструктажей по охране труда.

В прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение утверждено. Материалы переданы в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.