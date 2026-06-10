Пасынок Сергея Усольцева заявил, что найденная палка не могла принадлежать ему

Сергей Усольцев, пропавший вместе с семьей в Кутурчинском Белогорье осенью 2025 года, никогда не пользовался палками для скандинавской ходьбы. Об этом ТАСС рассказал его пасынок Даниил Баталов.

Поводом для комментария стала находка, сделанная во время июньского этапа поисков. Среди обнаруженных предметов поисковики нашли часть палки для скандинавской ходьбы. Теперь специалисты должны установить, могла ли она принадлежать семье Усольцевых.

По словам Баталова, его отчим относился к такому снаряжению отрицательно.

«Могу с уверенностью заявить, что мой отец никогда не пользовался палками для ходьбы и презирал их. Очень надеюсь, что она не имеет отношения к моей семье», — отметил он.

Баталов добавил, что сам считает скандинавские палки полезными для туристов, поскольку они помогают снизить нагрузку на спину. Однако Сергей Усольцев придерживался другого мнения и считал, что в походе лучше обходиться без лишнего веса, оставляя руки свободными.

Семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года. В масштабных поисках участвовали до 1,5 тысячи человек, однако найти пропавших не удалось. Осенью работы свернули.

В начале июня 2026 года волонтеры и спасатели вновь обследовали территорию. Поиски продолжались с 4 по 9 июня. Семью обнаружить не удалось, однако участники операции нашли несколько предметов, которые направят на экспертизу.

Следствие рассматривало версии несчастного случая, преступления и добровольного исчезновения. Как сообщалось ранее, вариант с побегом был исключен.