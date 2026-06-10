23-летняя мотоциклиста разбилась насмерть в ДТП под Рязанью

В Захаровском районе Рязанской области вечером 9 июня произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. На месте аварии погибла 23-летняя жительница Михайлова. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 21:55 на 551-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» девушка управляла мотоциклом Ducati Monster. Во время движения она не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

Полученные травмы оказались смертельными. Мотоциклистка скончалась до приезда медиков.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в регионе произошло 38 аварий с материальным ущербом. Инспекторы ДПС выявили 19 288 нарушений правил дорожного движения. В том числе задержаны три водителя в состоянии опьянения, один автомобилист отказался от медицинского освидетельствования, еще один факт повторного управления транспортом в нетрезвом виде также зафиксировали полицейские.