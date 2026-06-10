Житель Рязанской области выиграл по-крупному в лотерею от «Столото»

Дмитрий К.* из Рязанской области по выходным иногда приобретает лотерейные билеты в мобильном приложении «Столото» и обычно отмечает комбинацию чисел в билетах своей рукой. Но в один из дней он решил воспользоваться опцией «Пакеты лотерей» и купил четыре билета каждой из лотерей линейки «Рапидо». По итогам 16165-го тиража лотереи «Рапидо Ультра» Дмитрий выиграл 700 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Я был в отпуске и гостил у родителей в деревне. После помощи по хозяйству решил немного отдохнуть и купил билеты в мобильном приложении «Столото», а вскоре пришло смс-уведомление о выигрыше. Захожу в личный кабинет, а там — 700 тысяч рублей, — рассказывает победитель. — Сразу поделился радостной новостью с родителями.

Позже Дмитрий обратил внимание, что среди выпавших чисел оказалась восьмерка — это месяц его рождения и цифра в составе числа его номера дома.

— Раньше я пробовал выбирать собственные комбинации чисел и восьмерку тоже отмечал, а в этот раз воспользовался готовым пакетом лотерейных билетов. В итоге именно такой формат участия оказался удачным. Жизнь меня порадовала! — делится мужчина.

Дмитрий работает наладчиком станков с числовым программным управлением на предприятии. Свободное время предпочитает проводить с близкими: помогает родителям в деревне, занимается садом и огородом.

На часть выигранных средств победитель планирует помочь финансово родным, а оставшуюся сумму положить на вклад под проценты.

— Хочется, чтобы эти средства пошли на добрые и полезные для семьи дела, — отмечает Дмитрий.

* Фото публикуется с разрешения победителя. По просьбе победителя его фамилия не публикуется.