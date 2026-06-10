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Общество

Рязанцам назвали простой способ передавать показания приборов учета

Алексей Самохин
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Жители Рязанской области могут передавать показания приборов учета через мобильное приложение «Госуслуги Дом». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

Работу по развитию многофункционального приложения «Госуслуги Дом» на системной основе проводят Минстрой России и Минцифры России в рамках достижения задач национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». С его помощью рязанцы могут участвовать в общедомовых онлайн-собраниях, сообщать в управляющую кампанию в случае возникновения коммунальных аварий, проверять график капитального ремонта и знакомиться с отчетами своих УК. 

Самой востребованной функцией сервиса среди рязанцев остается передача показаний приборов учета. Кроме того, в топ-3 наиболее популярных  возможностей приложения входят оплата ЖКУ и подача заявки в управляющую компанию.   

Если решение проблем сферы ЖКХ предполагает участие большого количества собственников или арендаторов жилья, для удобства их обсуждения предусмотрена возможность общения в домовом чате. Для того чтобы присоединиться к нему, рязанцам нужно открыть приложение «Госуслуги Дом», верифицироваться через подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги», выбрать объект недвижимости и перейти в тематическую вкладку «Домовой чат» — он откроется в национальном мессенджере МАХ. Если у пользователя несколько квартир в собственности, чат будет меняться в зависимости от выбранного объекта.

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