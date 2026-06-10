В Рязанской области продолжается строительство моста через Оку. Работы одновременно идут на обоих берегах реки. На площадке ежедневно трудятся более 250 специалистов.

Новая переправа должна снизить нагрузку на Солотчинский мост и улучшить транспортное сообщение между Рязанью и пятью муниципальными округами. Кроме того, объект обеспечит более удобный транзит в направлении Владимирской и Нижегородской областей.

В состав проекта войдут путепровод, две транспортные развязки и мост через реку Быстрец.

Сейчас на правом берегу возле села Дядьково строители формируют насыпь будущей дороги и укрепляют её бетонными плитами. Параллельно ведётся монтаж монолитных опор. Также специалисты возводят стапель, который потребуется для продольной надвижки балок пролётного строения русловой части моста.

Общая протяжённость объекта вместе с подъездными путями превысит пять километров. Высота опор достигнет 20 метров. Такое решение позволит судам безопасно проходить под мостом даже во время весеннего половодья.