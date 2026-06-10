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Общество

Анна и Михаил стали самыми популярными именами в Рязанской области в 2026 году

Анастасия Мериакри
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Главное управление ЗАГС Рязанской области подвело итоги первых пяти месяцев 2026 года и раскрыло статистику имен, которые родители давали своим малышам. Традиционно в рейтинге лидируют как привычные слуху имена, так и по-настоящему экзотические варианты.

Самым популярным женским именем в регионе с января по май 2026 года стала Анна. Следом за ней в рейтинге расположились Варвара, София и Мария — имена, которые остаются востребованными у рязанских родителей уже не первый год.

Среди мальчиков абсолютным лидером оказался Михаил. На почетных местах также расположились Александр, Артем и Иван — традиционные русские имена, которые не сдают позиций.

Гораздо больший интерес вызывает список редких имен, которые встретились в свидетельствах о рождении в этом году. Среди мальчиков родители выбирали звучные и необычные варианты: Агний, Гаспар, Добрыня, Лука и Яробор.

Особое разнообразие — среди девочек. В Рязанской области в 2026 году появились на свет Аполлинария, Весения, Венеция, Лисандра и Юстиния.

В региональном управлении ЗАГС напомнили, что зарегистрировать рождение ребенка и получить доступ ко всем мерам поддержки можно в любом отделе ЗАГС Рязанской области или ближайшем офисе МФЦ — независимо от места рождения ребенка и прописки родителей.

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